Prof. Müftüoğlu 'Favipiravir tehlikeli mi?' sorusunu yanıtladı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'te 'Bu karar doğru karar' başlığıyla yayımlanan yazısında "Favipiravir tehlikeli mi?" sorusunu yanıtladı.
İlk olarak "Neredeyse yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir Hürriyet’in bana açtığı bu köşede becerebildiğim ölçüde sizleri sağlık konusunda bilgilendirmeye gayret ediyorum" hatırlatmasında bulunan Müftüoğlu, şöyle devam etti:
- "Altını ısrarla çizdiğim noktalardan biri de daima şu oldu: 'Her ilaç iki ucu keskin bir bıçaktır. Doğru kullanıldığında işe yarar, dikkatsiz kullanıldığında zarar verebilir.' İşte bu nedenle 'hap yutayım derken, hapı yutma tehlikesi' her zaman vardır. Ama eğer o ilacı kullanmak zorundaysanız, üstelik bunu bir değil binlerce hekim ve sağlık otoritesi de onaylamışsa, hele bir de ortada hayatı tehdit eden bir salgın durumu varsa işler değişir. Favipiravir’de de işte böyle bir durum söz konusu. Onun da artıları ve eksileri var. İsterseniz gelin biraz daha detaya girelim.
'Konumuz Favipiravir'
- Favipiravir antiviral bir ilaç. Özellikle RNA virüslerine karşı etkili olduğu kabul edilen bilinen bir molekül. Geçmişte grip (influenza) ve başka hastalıklarda da kullanıldı. Pandemide ise önce Çin hekimleri tarafından devreye sokuldu. Şimdi bizde de yaygın olarak kullanılıyor. Kısacası yıllardır kullanılan, etkinliği ve yan etkileri iyi bilinen yani tanınan bir ilaç. Üretimine ülkemizde de başlandı, doğru da yapıldı.
- Peki, sorun ne? Sorun şu: Yanda fotoğrafını göreceğiniz Sağlık Bakanlığı tedavi kılavuzunda ilk gün 3200 mg, daha sonraki günlerde de 1200 mg dozda tüketilmesi öneriliyor. Favipiravir tabletleri ise sadece 200 mg aktif madde içeriyor. Dolayısıyla ilacı ilk gün sabah akşam 8 tablet, sonraki günlerde de sabah akşam 3 tablet kullanmak gerekiyor. Aslında 2-3 gram antiviral veya antibakteriyel ilaç kullanmak yeni bir durum değil.
- Örneğin Ampisilin’i günde 2-3 gram civarı kullanabiliyoruz. Favipiravir de sıfır yan etkili dört başı mamur bir ilaç değil. Onun da bazen yan etkileri olabiliyor. Ama bu yan etkilerin kabul edilebilir düzeyde olduğunda tıp otoriterleri hemfikir. Peki Favipiravir’in marifeti ne? Favipiravir tedavinin süresini kısaltıyor. Özellikle erken kullanıma girebilirse akciğer komplikasyonlarını (zatürre olasılığı) azaltabiliyor. Mevcut bir zatürrede yüzde 35’e varan oranda iyileşme sağlıyor. İşte bu nedenle, elimizde koronavirüse karşı yüzde 100 etkili bir ilaç bulunana kadar, doktorların önerdiği her durumda Favipiravir’i kullanmamızda yarar var."
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