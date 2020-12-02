Prof. Müftüoğlu 'Favipiravir tehlikeli mi?' sorusunu yanıtladı

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Favipiravir tehlikeli mi?" sorusunu yanıtladı. Müftüoğlu, "Her ilaç iki ucu keskin bir bıçaktır. Doğru kullanıldığında işe yarar, dikkatsiz kullanıldığında zarar verebilir" hatırlatmasında bulunarak Favipiravir'le ilgili detayları anlattı.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'te 'Bu karar doğru karar' başlığıyla yayımlanan yazısında "Favipiravir tehlikeli mi?" sorusunu yanıtladı.

İlk olarak "Neredeyse yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir Hürriyet’in bana açtığı bu köşede becerebildiğim ölçüde sizleri sağlık konusunda bilgilendirmeye gayret ediyorum" hatırlatmasında bulunan Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Altını ısrarla çizdiğim noktalardan biri de daima şu oldu: 'Her ilaç iki ucu keskin bir bıçaktır. Doğru kullanıldığında işe yarar, dikkatsiz kullanıldığında zarar verebilir.' İşte bu nedenle 'hap yutayım derken, hapı yutma tehlikesi' her zaman vardır. Ama eğer o ilacı kullanmak zorundaysanız, üstelik bunu bir değil binlerce hekim ve sağlık otoritesi de onaylamışsa, hele bir de ortada hayatı tehdit eden bir salgın durumu varsa işler değişir. Favipiravir’de de işte böyle bir durum söz konusu. Onun da artıları ve eksileri var. İsterseniz gelin biraz daha detaya girelim.

'Konumuz Favipiravir'