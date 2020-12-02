İngiltere'nin Pfizer-BioNTech aşısını onaylama kararının ardından AB'den uyarı: Acele etmeyin

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının İngiltere'de onaylanmasının ardından Avrupa Birliği Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19 aşılarının aceleyle onaylanmasına karşı uyarıda bulundu. Avrupa Parlamentosu’ndan da İngiltere’nin bu kararını eleştireneler oldu.

İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısının onaylanması pandemi krizinde eleştirilerden kurtulamayan Başbakan Borish Johnson’ın için bir başarı olarak nitelendirilse de aşıların hızlı onaylanmasıyla ilgili AB’nin Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) bir uyarı geldi.

Avrupa Birliği (AB) için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını onaylamaktan sorumlu EMA, daha çok kanıta dayalı ve İngiltere tarafından tercih edilen acil prosedürden daha çok kontrol gerektiren prosedürün uzun sürmesine rağmen daha uygun olduğu açıklamasını yaptı.

İngiltere'de bugün açıklanan onayla ilgili soruya ilişkin ise ajans, "EMA, pandeminin mevcut acil durumunda, şartlı pazarlama izninin daha uygun bir düzenleme mekanizması olduğunu değerlendiriyor" diye yanıtladı.

EMA'dan dün yapılan açıklamada, uygulanan prosedür kapsamında, Pfizer aşısına onay kararının ancak 29 Aralık'ta verileceği belirtilmişti.

İngiltere'de alınan onaylama kararı, aşırı hızlı bir sürecin sonucu olarak ortaya çıkmıştı.

AB milletvekillerinden de eleştiri

Öte yandan, AB milletvekilleri de İngiltere'nin kararını eleştirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisinin üyesi AB milletvekili Peter Liese, "Kararın sorunlu olduğunu düşünüyorum ve AB üye ülkelerinin süreci aynı şekilde tekrar etmemelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Liese, EMA'da yapılan birkaç haftalık kapsamlı incelemenin aceleyle verilen acil pazarlama izninden daha iyi olduğunu da vurguladı.

EU warns of risks of COVID-19 vaccine race after UK approval of Pfizer shot https://t.co/d0wQl9u9tT pic.twitter.com/QIdMhymRSY — Reuters (@Reuters) December 2, 2020

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AB kurallarına göre Pfizer aşısının EMA tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak üye ülkeler acil durum prosedürlerini kullanarak, aşının geçici olarak kendi iç pazarlarında dağıtılmasına izin verebilirler.

İngiltere de henüz tamamen AB'den ayrılmadığından dolayı yıl sonuna kadar birliğin kurallarına uymak zorunda.

Wolken: Açık bir şekilde kürsel bir yarış var

Avrupa Parlamentosu'nun en büyük ikinci grubunun üyesi olan Tiemo Wolken, "Açık bir şekilde aşıyı en kısa sürede piyasaya sürmek için küresel bir yarış var" dedi.

Wolken, "Ancak AB standartlarına uygun olduğundan emin olmak için ve kalitesi, etkinliği ve güvenliğini garanti etmek için zaman ayırmanın daha iyi olacağına inanıyorum" diye ekledi.

Dünyada Pfizer-BioNTech aşısının yaygın kullanımını onaylayan ilk ülke olan İngiltere, aşının gelecek haftadan itibaren piyasaya süreceğini açıklamıştı.