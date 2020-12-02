BM: Çalışanlarımıza aşı teklif eden tek ülke Rusya

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Rusya dışında hiçbir ülkenin geliştirdikleri aşıyı BM çalışanlarına aşılamak için teklif etmediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Rusya dışında hangi ülkenin geliştirdiği aşıyı BM Genel Sekreterine teklif ettiği sorusuna, “Rusya Federasyonu’nun BM çalışanları için yaptığı aşı teklifi, bildiğim tek teklif. Rusya ve Dünya Sağlık Örgütü ile görüşmeye devam ediyoruz” yanıtını verdi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ne zaman aşı olacağı sorusuna, “Hiç şüphem yok ki, aşı hazır olur olmaz ondan yararlanacak. Hepimiz gibi, umarım” dedi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri’nin başta “ön cephedeki çalışanlar” olmak üzere ihtiyacı olanların aşı aldığını görmek istediğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ayında BM Genel Kurulu’ndaki konuşması sırasında, BM çalışanlarına ücretsiz olarak Rus koronavirüs aşısının yapılmasını teklif etmişti.

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği ve Sağlık Bakanlığı, bugün BM’de gerçekleşen özel oturumda Sputnik V koronavirüs aşısının sunumunu yaptı.