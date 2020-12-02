Bilim Kurulu: İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı ve engelliler aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
- Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir.
- Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor
- Aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır
- İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, korumaevlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır
- İkinci aşamada toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlar aşılanacak
- Üçüncü aşamada 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsıyor
- Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.
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