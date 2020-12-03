Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Rusya'da 100 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu özel oturumundaki Sputnik V koronavirüs aşısı sunumunda konuşan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "Risk grubunda yer alan vatandaşlarımızı aşılamaya başladık. Bugün itibariyle 100 binden fazla Rusya vatandaşına aşı yapıldı" dedi.

Sputnik V aşısının tescil sonrası araştırmalarının 22 Ağustos’ta 40 bin kişinin katılımıyla başladığını hatırlatan Muraşko, diğer ülkelerde de Rus aşısının klinik araştırmalarının devam ettiğini belirterek "Klinik araştırmalar Rusya, Belarus, Hindistan, BAE ve Venezüella’da yapılıyor. Brezilya ve diğer ülkelerle de klinik araştırmalar için görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Araştırmaların aşının etkinliğini doğruladığını kaydeden Sağlık Bakanı, "Toplanan veriler, aşının güçlü antikor tepkisini ve güçlü hücresel bağışıklık tepkisini verdiğini gösteriyor" diye ekledi.