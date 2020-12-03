Sputnik V aşısı yapıldıktan sonra vücutta ne tür reaksiyonlar görülüyor?  

Sputnik muhabirinin ulaştığı bilgilendirme metnine göre, dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin uygulandığı her 10 kişiden biri, halsizlik veya mide bulantısı hissedebiliyor.

Sputnik muhabirinin ulaştığı ve Moskova’da Sputnik V aşısı vurulan kişilere verilen bilgi metninde, aşılama sonrasında görülebilecek belirtiler anlatılıyor. Metne göre, aşılama sonrasında kırgınlık durumunun meydana gelmesi normal bir reaksiyon ve bağışıklık oluşumuna dair işaretlerden biri. Halsizlik, yorgunluk ve mide bulantısı yaşayan kişilere fiziksel yüklerini azaltmaları ve daha fazla dinlenmeleri tavsiye ediliyor.

Aşılananların yüzde 5.7’sinde ise vücut ağrısı, soğuk terleme veya hararet, baş ağrısı ya da 37 derecenin üstünde ateş görülebiliyor. Kişinin ateşinin 38 derecenin üstünde olması durumunda ateş düşürücü veya ağrı kesici alınması, ateşin 39 derecenin üzerinde olup 4 saat boyunca düşmemesi durumunda ise ilaç aldıktan sonra doktora başvurulması öneriliyor.

Bununla birlikte, aşılananların yüzde 4.7’sinde enjeksiyon bölgesinde ağrı, kaşıntı, şişlik ve kızarıklık görülüyor. Bu durumda genellikle tedaviye ihtiyaç duyulmazken, şişlik ve rahatsızlık hissini gidermek için alerji ilaçları kullanılabileceği belirtiliyor.

Hastaların yüzde 1.5’i burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya boğaz ağrısı hissedilebiliyor. Bu kişilere de gargara yapmaları, bol sıvı tüketmeleri ve burun spreyleri kullanmaları tavsiye ediliyor.

Aşılananların yüzde 1’nden az bir kısmında kalp atışlarında hızlanma veya tansiyonun yükselmesi durumu gözlenebiliyor.

Sputnik V aşısı yapılan Moskova sakinlerine sadece bilgilendirme metninin yanı sıra aşı belgesi de veriliyor.