Rusya’da gün içinde 28 bin 145 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Pandemi boyunca tespit edilen vaka sayısı 2 milyon 375 bin 546’ya yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da günlük vaka sayısı ilk kez 28 binin üzerine çıktı. Gün içinde vaka sayısı 28 bin 145 artarak 2 milyon 375 bin 546’ya çıktı.

Başkent Moskova’da 7750, St. Petersburg’da 3692, Moskova bölgesinde 1193 yeni vaka kaydedildi.

Gün içinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 554 artarak 41 bin 607’ya yükseldi.

Hastaneden taburcu edilenlerin sayısı son 24 saatte 29 bin 502 arttı ve 1 milyon 859 bin 851’e ulaştı.