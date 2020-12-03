Yunanistan’daki ulusal karantina bir kez daha uzatıldı

Yunanistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında geçen ay ilan edilen ulusal karantinayı bir kez daha uzatma kararı aldı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petas, salgının başlamasından bu yana ülkede uygulanan 2. ulusal karantinanın bir hafta daha uzatılacağını açıkladı.

‘Düşüş var ama beklenenden yavaş’

Karantinanın 14 Aralık’a kadar uzatıldığını belirten sözcü, "Vaka sayısında bir istikrar veya daha doğrusu bir düşüş var. Ancak bu beklenenden daha yavaş bir hızla ilerliyor" dedi.

Geçen hafta 30 Kasım'a kadar uygulanacağı duyurulan genel karantinanın bir hafta uzatılması kararlaştırılmıştı.

Yunanistan’da açıklanan son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 2 bin 186 kişi hayatını kaybederken, toplam 109 bin 655 vaka tespit edildi.