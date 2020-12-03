Fauci: Pfizer aşısı yeterince iyi incelenmedi

ABD'nin pandemiyle mücadelesinin önde gelen üyelerinden, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere'deki sağlık yetkililerinin aşı deneme verilerini, Amerikalı yetkililerin yaptığı gibi 'dikkatli' incelemediğini söyledi.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) geçen günlerde Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını onaylamıştı.

ABD’nin verileri detaylı incelediğini belirten Fauci, "Amerikan halkına bunun güvenli ve etkili bir aşı olduğunu garanti etmek için verileri çok dikkatli bir şekilde inceliyoruz. FDA ile düzenleyici bir yaklaşımın altın standardına sahibiz. İngiltere bunu o kadar dikkatli yapmadı" ifadelerini kullandı.

Fauci, İngiltere’nin aşıya onay vermesi konusunda aceleci davrandığını belirtti.

Dr Anthony Fauci, America's top immunolgist, criticises Britain's approval of Pfizer vaccine, saying:

“The UK did not do it as carefully”.#CovidVaccine pic.twitter.com/XDl9bx3nS3 — Áine McMahon (@AineMcMahon) December 3, 2020

​