Arjantin’de yıl sonuna kadar Sputnik V koronavirüs aşısı uygulanmaya başlanacak

Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin satın alımıyla ilgili sözleşmenin hafta sonuna kadar imzalanacağını ve aşının yıl sonuna kadar uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Angel Fernandez, El Destape radyosuna açıklamasında, “Bu hafta Rusya ile sözleşme imzalıyoruz” dedi.

Bu yılın sonuna kadar 300 bin Arjantinliye aşı yapılacağını söyleyen Fernandez, ocak ve şubat aylarında 5’er milyon kişiyi aşılamayı planladıklarını dile getirdi.