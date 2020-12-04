Dr. Fauci, Biden’ın talebini kabul etti

ABD’de salgınla mücadelede önemli bir isim haline gelen Dr. Anthony Fauci, Biden'ın talebine olumlu yanıt vererek, Beyaz Saray’ın Kovid-19'la mücadele ekibinde yer almaya devam edeceğini ve başkanın sağlık başdanışmanı olacağını söyledi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, başkanlığa seçilen Joe Biden’ın yeni tip koronavirüs (Kovid 19) ile mücadele için kuracağı ekibe katılma talebine ilişkin konuştu.

Donald Trump yönetiminin de Kovid-19 ile mücadele ekibinde yer alan Fauci, Biden’in talebine ilişkin, "Kesinlikle, direk orada 'Evet' dedim" ifadelerini kullandı.

Dr. Fauci accepts Joe Biden's offer to stay as top health advisor https://t.co/idjGoFBZ9l pic.twitter.com/5K4xmZiop8 — New York Post (@nypost) December 4, 2020

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Biden, CNN televizyonuna verdiği mülakatta, Dr Fauci'den Kovid 19 ile mücadele için kuracağı ekibine katılmasını istediğini belirterek,"Dr Fauci'den aynı görevinde kalmasını, başdanışmanım olmasını ve Kovid ekibime katılmasını istedim" dedi.

Biden ayrıca Fauci'nin daha yüksek bir pozisyona geçmesini istediğini de eklemişti.

Trump ‘seçimden sonra kovabilirim’ imasında bulunmuştu

Trump'ın tavsiyelerine zaman zaman karşı çıktığı ve eleştirdiği Dr Fauci, salgın boyunca ABD kamuoyunda ilgi odağı haline geldi. Trump ise seçimlerden sonra79 yaşındaki Fauci'yi kovabileceği mesajı vermiş ve onu “Felaket” olarak da adlandırmıştı.