Kazakistan’da Rus aşısı Sputnik V’nin üretimine başlanıyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ofisinden bugün yapılan açıklamada, ülkede Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin bu ay üretimine ve gelecek yıl da toplu aşılamalarına başlanacağı ifade edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı bugün yaptığı açıklamada, ülkenin 22 Aralık’tan itibaren Rus aşısı Sputnik V’yi üretmeye başlayacağı belirtildi.

Başbakan Askar Mamin ile Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yaptığı görüşme sonucunda 22 Aralık’ta üretimine başlanacak aşının ilk olarak doktorlar, öğretmenler ve polislere uygulanacağını açıklandı.

RDIF @rdif_press and Ministry of Kazakhstan @minhealthKZ signed an agreement to launch production and distribution of the #SputnikV vaccine in Kazakhstan.https://t.co/fCOOQxQc5x — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 4, 2020

​Kazakistan’ın kendi aşısı üçüncü faz denemelere yakın

Başbakan Mamin, Kazakistan'ın kendi geliştirdiği aşının üçüncü faz denemelerine geçmek üzere olduğunu ve bu ay 2 milyon doz aşının üretileceğini açıklamasına ekledi.

19 milyon nüfuslu ülkede, bu yıl iki farklı karantina uygulaması yapıldı ve bugüne kadar 134 bin 706 Kovid-19 vakası ve bin 990 vefat sayısı bildirildi.

Rusya lideri müttefik ülkeleri seri aşı üretimine çağırdı

Rusya geçtiğimiz ay Sputnik V aşısının yüzde 95 etkili olduğunu ve diğer alternatiflere göre daha ucuz ve daha kolay tedarik edilebileceğini açıklamış, ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova’nın müttefiklerini seri aşı üretimine başlamaya çağırmıştı.

Sputnik V tedariğinde son durum

Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, aşı örneklerinin Özbekistan'a teslim edildiği belirtilmişti. Bakanlık, üretimin Hindistan, Brezilya, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerde devam edeceğini sözlerine eklemişti.

Bugün ise Sırbistan, test amaçlı 20 dozluk Sputnik V aşısı teslim aldığını açıkladı.

Rusya geçtiğimiz ay da Brüksel’in endişelerine rağmen AB üyesi Macaristan'a aşı örnekleri göndermişti.