İzmir'de kent genelinde geniş çaplı koronavirüs denetimi: 795 bin lira ceza kesildi

İzmir Valiliği'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, koronavirüs denetimleri kapsamında alışveriş merkezleri, iş yerleri ile kalabalık cadde ve meydanlarda yapılan denetimlerde 795 bin 711 lira idari para cezası kesildiği açıklandı.

İzmir Valiliği'nin sosyal medya hesabından, kent genelinde bulunan alışveriş merkezleri, iş yerleri ile kalabalık cadde ve meydanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinin gerçekleştirildiğine dair paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, 447 denetim ekibi ve 1216 personelin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, 41 alışveriş merkezinden birine 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

İlimizde 04 / 12 / 2020 Tarihinde Alışveriş Merkezleri, İşyerleri ve Kalabalık Cadde ve Meydanlara Yönelik Yoğunlaştırılmış Denetimler ve Sonuçları.. pic.twitter.com/uNNeVN5saw — T.C. İzmir Valiliği (@IzmirValiligi) December 4, 2020

Toplamda 7 bin 96 iş yerinden 20 iş yerine 46 bin 661 lira idari para cezası uygulandığı bilgisi verilen paylaşımda, 4 iş yeri sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Paylaşımda ayrıca, gerçekleştirilen denetimlerde maske takma zorunluluğuna uymayan 803 kişiye, 745 bin 900 lira idari para cezası uygulandığı ve maske ve diğer tedbirlere uymayan 3 bin 157 vatandaş hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.