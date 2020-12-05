Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova: Koronavirüsün yayılma hızı yavaşlıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugünkü basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Rusya'daki seyrine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Golikova, yaptığı açıklamada "Ortalama olarak ülke genelinde, salgın sürecindeki dinamikler, yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılma hızında yavaşlama olduğunu temkinli bir şekilde dile getirme fırsatını veriyor" ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte Karelya Cumhuriyeti ve St. Petersburg'da tespit edilen vaka sayısının ülke ortalamasının en az iki kat üzerinde olduğunu dile getiren Golikova, "1 Kasım günü ile kıyaslandığında, yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasında yavaşlama sergileyen veya durumun stabilize olduğu bölge sayısı 50'den 61’e yükseldi. Vaka sayısında artışın devam ettiği bölge sayısı 33'ten 23'e düştü" diye konuştu.

"Vaka sayısındaki artış, kasım ayında en çok yüzde 74 artışla 30-49 yaş grubunda ve yüzde 68 artışla 50-64 yaş grubunda tespit edildi" diyen Golikova, ülke yönetiminin önerdiği ve bölgelerde uygulamaya konan kısıtlayıcı tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Rusya’da bugüne kadar iki Kovid-19 aşısının devlet tarafından tescil edildiğini ve tescil sonrası klinik araştırmada bulunduğunu dile getiren Golikova, bunların Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V ve Novosibirsk merkezli Vektor Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona olduğunu hatırlatarak, "Her iki aşı, tescil sonrası klinik araştırma sırasında, yüksek etki ve güvenlik sergiliyor" dedi.

Kovid-19 aşısına tam bağışıklık tepkisinin 42 gün içerisinde oluştuğunu kaydeden Golikova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden bu 42 gün boyunca koronavirüs enfeksiyonunu kapmamak çok önemli. Aşı iki aşamalı, 21 gün arayla iki doz şeklinde uygulanıyor. Bu yüzde tüm bu 42 gün boyunca güvenlik tedbirlerine uyulması, yani kalabalık yerlerden uzak durulması, maske kullanılması ve hijyene dikkat edilmesi, temasların minimuma indirgemesi, sosyal mesafeye uyulması, alkol ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kısıtlanması gerekiyor."

Diğer yandan Golikova, "Aşılama, sadece uygun bir koruma değil, aynı zamanda yakınlara ve arkadaşlara karşı bir sorumluluk" diye ekledi.