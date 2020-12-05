İsveç Başbakanı Löfven: Koronavirüs aşısı ücretsiz olacak

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 aşısına yönelik açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, aşının halka ücretsiz bir şekilde sunulacağını duyuran Löfven, bölgelerin aşı uygulamasına hazırlanmaları için 300 milyon İsveç kronu (29 milyon 250 euro) bütçe ayrıldığını belirtti.

Kimsenin para yüzünden aşıdan vazgeçmemesi gerektiğini ifade eden Löfven, "Aşı, ülkemizin geneline yayılacak; kuzey, güney ve köylere kadar herkes aşılanacak" diye konuştu.

Löfven, ayrıca aşının önce risk gruplarında yer alanlara ve yaşlı bakımevi personellerine yapılacağını vurguladı.

İsveç hükümeti Kovid-19 aşısı için 6 farklı anlaşma imzalamıştı. İsveç Halk Sağlığı Kurumu'na göre aşı uygulaması 11 Ocak'ta başlayacak.

İsveç'te şu ana kadar toplam 278 bin 912 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 7 bin 67 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.