İran'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 50 bini açtı

İran'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 321 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 50 bin 17’ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 12 bin 151 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, 321 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 1 milyon 28 bin 986’ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 50 bin 17’ye ulaştığını açıkladı.

Başkent Tahran kırmızı seviyeden turuncu seviyeye geriledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Koronavirüsle Mücadele Konseyi toplantısında kısıtlamalar öncesinde 160 olan kırmızı eyalet sayısının bugünün 64'e düştüğünü bildirdi.

Kovid-19 tablosunda kırmızı seviyede olan başkent Tahran’ın turuncu seviyeye gerilediğini kaydeden Ruhani, "Elbette sağlık protokollerine uyulmaması halinde Tahran iki hafta içerisinde tekrar kırmızı seviyeye yükselebilir. Çünkü Tahran’da sınırdayız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle Mücadele Konseyi Sözcüsü Ali Rıza Reisi ise yaptığı açıklamada, daha önceden kırmızı seviyelerdeki eyaletlerde uygulanan 21.00 ile 04.00 arası trafiğe çıkma yasağının turuncu eyaletlerde de uygulanacağını açıkladı.

Reisi, turuncu eyaletlerde de uygulanmaya başlanacak trafiğe çıkma yasağıyla şehir içi dolaşımı ve ev ziyaretlerini engellemek istediklerini belirtti.

İranlılardan dışarı çıkmadan önce kimliklerini yanlarına almalarını isteyen Reisi, "Koronavirüs testi pozitif çıkanları tespit edebilmek için herkesin dışarı çıkarken mutlaka kimlik taşıması gerekiyor. Şu ana kadar koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen karantinada olmak yerine toplu ulaşım kullanmaya çalışan 6 bin 400 kişi tespit ettik" dedi.