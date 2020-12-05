TTB: Kasımda 17'si hekim 63 sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kasım ayında 63 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB, paylaşımında "Kovid-19 meslek hastalığı kabul edilsin, yönetemiyorsunuz, TTB haklı" etiketlerini kullandı.
#Ölüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 5, 2020
Kasım ayında 17’si Hekim olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik!#TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/YvUOp4whXU
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