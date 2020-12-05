Rus bilim insanları, Kovid-19 testi yapan robotun patentini aldı

Rusya Bilimler Akademisi Tasarım ve Teknolojik Bilişim Enstitüsü Müdürü Sergey Şeptunov, öğretim üyesi Dmitriy Puşkar ve Destekli Cerrahi Teknolojileri şirketi baş mühendisi Rahim Nakuşev tarafından geliştirilen robotun üç ila dört ay içinde tıbbi testlere başlaması bekleniyor.

Robotun geliştiricilerinden Şeptunov, robotun hasta ve laboratuvar asistanı arasındaki teması ortadan kaldırarak temel bir sorunu çözeceğini belirterek, hasta ve laboratuvar asistanının farklı odalarda bulunacağını, laboratuvar asistanının özel kıyafetlere ihtiyaç duyulmayan ‘temiz’ alandan analiz işlemini takip edebileceğini kaydetti.

Sputnik’e konuşan Şeptunov, "Cam bölme ile ayrılan alanda bulunan robot, kullandığı uzun çubuklar aracılığıyla burun ve ağızdan örnekler alırken, sağlık personeli robota yerleştirilen kamera yardımıyla monitörden hastanın ağzını görebiliyor ve joystick ile işlemi kontrol ediyor” ifadelerini kullandı.

Şeptunov, enfeksiyonun ‘kirli’ bölgeden ‘temiz’ bölgeye girmesini önlemek için, ‘temiz’ alanda fazladan basınç yaratıldığını, böylece hava akışının her zaman ‘kirli’ bölgeye doğru olacağını belirtti.

Şeptunov, ileride yapay zekaya dayalı olarak labaratuvar asistanına ihtiyaç duymadan çalışabilecek olan robotun, sağlık kuruluşları dışındaki açık hava test istasyonlarında, havaalanlarında kullanılabileceğini, ayrıca araçlara yerleştirilerek köy ve kasabalarda gün boyu test alabileceğini kaydetti.