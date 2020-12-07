Rusya’da vaka sayısı 28 bin 142 arttı

Rusya’da son 24 saatte 28 bin 142 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 2 milyon 488 bin 912’ye çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 28 bin 142 artarak 2 milyon 488 bin 912’ye yükseldi.

Başkent Moskova’da 7279, St. Petersburg’da 3741, Moskova bölgesinde 1315 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 456 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi boyunca hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı 43 bin 597 oldu.

Gün içinde 18 bin 850 kişi daha iyileşti, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı böylelikle 1 milyon 956 bin 588’e yükseldi.