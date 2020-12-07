Rusya Çin’in geliştirdiği koronavirüs aşısının testlerine katıldı

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği aşının etkinliğine ilişkin uluslararası araştırmaya Rusya’nın 8 bin gönüllü ile katılmasına izin verdiği bildirildi.

Rus basınında yer alan habere göre aşıyı geliştiren Çinli CanSino Biologics’in ortağı olan Rus Petrovaks şirketinden yapılan açıklamada, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19’a karşı geliştirilen aşının etkinliğine ilişkin uluslararası araştırmaya Rusya’nın 8 bin gönüllü ile katılmasına izin verdi.

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın CanSino Biologics tarafından koronavirüse karşı üretilen Ad5-nCov aday aşının etkinliği ve immünojenitesinin değerlendirilmesi için kapsamlı uluslararası, çok merkezli, rastgele seçmeli, plasebo kontrollü faz 3 araştırmasına katılmasına izin verdi” ifadelerine yer verildi.

Ad5-nCoV aşısının 40 binden fazla kişide test edileceği araştırmanın sonuçları, uluslararası bir bilim grubu tarafından değerlendirilecek.

Geçen eylül ayında Rus gönüllülerden oluşan bir gruba aynı aşı uygulanmıştı. Petrovaks’ın açıklamasına göre şu an itibarıyla bildirilen tüm katılımcılara aşı yapıldı.

Daha önce aşılanan ilk gönüllülerden oluşan grupların sağlık durumları hakkında bilgi veren şirket, “Gönüllüler kendilerini iyi hissediyor, hiçbirinde ciddi bir yan etki saptanmadı” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca aşının yüksek güvenlik profili sergilediği de vurgulandı.