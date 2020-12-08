Sputnik V ile yapılan aşılama hakkında 7 gerçek

Dünyanın ilk Kovid-19 aşısı olan Sputnik V’nin Twitter hesabından, basında yayılan yalan ve yanlış bilgilere karşılık olarak 7 gerçek açıklandı.

“Rusya’da geniş çapta aşılama başladığından beri basında yanlış bilgi içeren çok sayıda makale yayınlanması doğrultusunda Sputnik V ile yapılan aşılama süreciyle ilgili 7 gerçek şöyle'' ifadesi ile başlayan açıklamaya şöyle devam ediliyor:

1- Şu anda dünyada 3. aşama test sonuçlarını açıklayan 4 aşı var ve bunlar sırasıyla Pfizer, Sputnik V, Moderna, AstraZeneca. Sputnik V Güvenlik, Etkinlik, Fiyat ve Lojistik bakımından önemli avantajlara sahip.

[1/7] Currently, there are only 4 vaccines in the world that published phase 3 results in this order: Pfizer, Sputnik V, Moderna, AstraZeneca. #SputnikV has significant advantages in Safety, Efficacy, Price and Logistics. pic.twitter.com/UEJh6xXXHi — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 7, 2020

​2- Rusya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri şimdilik klinik testler dışında aşılama yapan tek ülkeler.

3- 18.794 gönüllü üzerinden yapılan ikinci ara veri değerlendirmesine göre, Sputnik V yüzde 91.4’ün üzerinde etkinlik gösterdi.

Rusya’da klinik testler dışında 100.000’den fazla kişi aşılandı, aralık ayında 2 milyondan fazla kişi aşılanacak.

4- Başta eleştiriler yöneltseler de, diğer ülkeler Rusya’nın tutumunu izliyor:

İngiltere, Pfizer aşısını 3. aşama test sonuçları yayınlanmadan önce tescil etti. ABD de muhtemelen aynısını yapacak.

İngiltere, ABD 3. aşama testler tamamlanmadan önce, aşıları tescillemek için Acil Kullanım İzni’ni kullanacak.

5- Sputnik V aşısında kullanılan insan adenovirüsü vektörü, onlarca yıldır gerçekleştirilen 250’den fazla klinik araştırmayla uzun vadede güvenli olduğunu ortaya koydu. mRNA ve şempanze adenovirüsü gibi yeni yaklaşımların güvenliğini kanıtlamaya yönelik uzun vadeli araştırmalar yapılmış değil.

6- Sputnik V aşısının en önemli avantajı iki doz için iki farklı adenovirüs vektörü kullanılması. Aynı aktarım mekanizmasının iki sefer kullanımı, ilk aşılamayla oluşan bağışıklık nedeniyle ikinci doz aşılamanın etkisini azaltıyor.

[6/7] The core #SputnikV advantage is the use of two different adenoviral vectors for two shots. Vaccines that use the same delivery mechanism twice make the second shot less effective because of immunity to the first shot. pic.twitter.com/vt6hqB5dLy — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 7, 2020

​7- Jeopolitik ve rekabet gibi sebeplerle aşıya karşı bulunulan itibarsızlaştırma girişimlerine rağmen, birçok kişi yayılan yalan yanlış bilgilerin farkında ve Sputnik V Latin Amerika, Ortadoğu, Asya, Afrika ve diğer bölgelerin kapısını güvenle aralıyor.”