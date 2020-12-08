Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 2.5 milyonu geçti

Rusya’da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 26 bin 97 artarak 2 milyon 515 bin 9’a çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde vaka sayısında 26 bin 97 artış meydana geldi.

Böylelikle vaka sayısı 2 milyon 515 bin 9’a yükseldi.

Başkent Moskova’da 5232, St. Petersburg’da 3734, Moskova bölgesinde 1341 vaka tespit edildi.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı 562 arttı. Pandemi boyunca hastalık nedeniyle 44 bin 159 kişi hayatını kaybetti.

İyileşenlerin sayısı da 24 bin 938 artarak 1 milyon 981 bin 526’ya ulaştı.