Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Hücre bağışıklığı testi tescil edildi

Rusya'da toplamda 90'dan fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sisteminin geliştirildiğini kaydeden Sağlık Bakanı Muraşko, aralarında hücre bağışıklığını ölçen yeni testin de olduğu söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Rusya İlaç ve Tıp Endüstrisi İşçileri Kongresi'nde konuştu.

Muraşko, yaptığı aççıkamada "Bugün Rusya’da 90’dan fazla yerli teşhis testi tescil edilmiştir. Aralarında PCR testleri, immünoglobulinleri belirleyen testler, acil antijen testleri var. Ayrıca halihazırda hücre bağışıklığını değerlendiren test sistemi üzerinde çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca bin 200'den fazla tıbbi cihazın hızlandırılmış prosedürle Rusya pazarına sürüldüğünü söyledi.

Hücre bağışıklığı; antikorların değil, makrofajlar, doğal öldürücü hücreler, T lenfositler ve diğer hücresel unsurların dahil olduğu bir tür bağışıklık tepkisi. Çeşitli virüslerle mücadelede önemli rol oynuyorlar.