Mişustin: Rus aşılarına yönelik taleplerde patlama olabilir

Uluslararası ihracat forumu ‘Sdelano v Rossii’de konuşan Mişustin, Rus aşıları ile ilgili olarak “Koronavirüs aşısı gibi bu dönemde böylesine ihtiyaç duyulan bir ürüne büyük, kelimenin tam anlamıyla patlama derecesinde talep olması mümkün” dedi.

Mişustin, aşının ilk etapta Rusya vatandaşlarına temin edilmesinin planlandığını vurguladı.

Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin tescil sonrası araştırmaları 40 bin kişinin katılımıyla Moskova'da gerçekleşiyor.

Vektör Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona ise 14 Ekim’de tescil edilmişti.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin üçüncü koronavirüs aşısı için de klinik çalışmalar sürüyor. Bu aşı diğer Rus aşılarından farklı olarak virion, yani yapısı tam bir virüs partikülü içeriyor. Bu aşı da yıl sonuna kadar tescil edilebilir.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya Federal Biyomedikal Ajansı’nın St. Petersburg’daki Ulusal Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü’nde kendi aşısını geliştirdiğini, bu aşının Rusya’nın dördüncü aşısı olacağını ifade etmişti.