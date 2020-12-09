Rusya, DSÖ'ye ikinci aşısı ile ilgili belgeleri gönderdi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) Vektör Bilim Merkezi’nin geliştiriği ikinci Rus koronavirüs aşısı EpiVakKorona ile ilgili belgelerin gönderildiğini söyledi. Rusya’da vaka sayısında ise 26 bin 190 artış görüldü.

Kovid-19 ve başka enfeksiyon hastalıklarına ilişkin bir konferansta konuşan Popova, “8 Aralık’ta Dünya Sağlık Örgütü’ne Rusya’nın bir diğer aşısıyla ilgili belgeler gönderildi. Gönderilen belgeler EpiVakKorona aşısıyla ilgili. DSÖ’nün kararlarını bekliyoruz” dedi.

Popova, uluslararası işbirliğinin, Vektör Merkezi’nin DSÖ’ye Kovid-19 teşhisinde yardım eden Avrupa laboratuvarları arasına dahil edildiği ocak ayında başladığını ifade etti.

EpiVakKorona aşısı, şu anda üçüncü aşama klinik testlerden geçiyor.

Rusya’da günlük koronavirüs tablosu: 26 bin 190 yeni vaka

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 26 bin 190 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 2 milyon 541 bin 199’a çıktı.

Başkent Moskova’da 5145, St. Petersburg’da 3761, Moskova bölgesinde 1372 vaka görüldü.

Hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı gün içinde 559 artarak 44 bin 718’e yükseldi.

İyileşenlerin sayısında ise 26 bin 266 artış yaşandı. Bugüne kadar hastalığı 2 milyon 7 bin 792 kişi atlattı.