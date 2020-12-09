RDIF: Sputnik V aşısı, siyasi amaçlı enformasyon saldırılarına maruz kalıyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının rekabetçi ve siyasi amaçlarla, Rusya'da ve yurt dışında enformasyon saldırılarına maruz kaldığını açıkladı.

RDIF'nin açıklamasında "Koronavirüs enfeksiyonuna karşı dünyanın ilk tescilli aşısı olan Sputnik V, rekabete dayalı veya siyasi nedenlerle Rusya'da ve yurt dışında olumsuz bir enformasyon saldırısının hedefi haline geldi" denildi.

Türkiye'nin Sputnik V aşısından vazgeçtiğini iddia eden ve sonra yalanlanan habere işaret edilen açıklamada şu yoruma yer verildi:

"Medyada bazen aşının özellikleri, üretimi veya Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun potansiyel partnerler ve alıcılarla görüşmelerin gidişatına ilişkin yanlış bilgiler yayınlanıyor. Türkiye yönetiminin güya Sputnik V aşısını almaktan vazgeçme niyetini dile getirdiği yönündeki gerçeği yansıtmayan yalan haberlerin yayılmasıyla ilgili bugünkü olay, içinde Rus aşısının geçtiği yanlış bilgilerin yayınlanmasının yeni bir örneği."

Habertürk’ün, Rus aşısından vazgeçildiği yönündeki haberin Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olarak yalanlandığını ifade eden RDIF, medyaya 'bilgileri yayınlamadan önce doğruluğunu kontrol etme' çağrısında bulundu.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.