Kayıt
01:00 10 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İtalya'daki bir hastanede tedavi gören koronavirüs hastası ve doktor

    DSÖ: Bulaşıcı olmayan hastalıklar dünyadaki ilk 10 ölüm nedeninin 7'sini oluşturuyor

    © REUTERS / FLAVIO LO SCALZO
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104164/44/1041644421_0:357:2743:1899_1200x675_80_0_0_3afe156ccbb0937a8fa86e30d81b9e09.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202012101043371058-dso-bulasici-olmayan-hastaliklar-dunyadaki-ilk-10-olum-nedeninin-7sini-olusturuyor/

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kanser, diyabet, yaralanmalar ve kalp hastalığı gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların dünyada ilk 10 ölüm nedeninin 7'sini oluşturduğunu bildirdi.

    DSÖ'nün "2019 Küresel Sağlık Tahminleri" raporu yayımlandı. 2020'de 1,5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) raporda yer almadı. Kovid-19'un, DSÖ'nün gelecek yıl yayımlayacağı raporda dünyadaki ölümlerde ilk 10'a girmesi bekleniyor.

    © AA
    Türkiye'de koronavirüsten 217 can kaybı, 31 bin 712 yeni vaka

    Kovid-19 öncesi yılları içeren rapora göre, kalp hastalığı son 20 yıldır küresel düzeyde en önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Diyabet ve demans da ilk 10 ölüm nedeni arasına girdi.

    Kalp hastalığından ölenlerin sayısı 2000'den bu yana 2 milyondan fazla artarak 2019'da yaklaşık 9 milyona çıktı. Kalp hastalığı şu anda dünyadaki ölüm nedenlerinin yüzde 16'sını oluşturuyor.

    2019 'da dünya çapında 55,4 milyon ölüm kaydedilmişti.

    Alzaymır ve demans ise dünyada ilk 10 ölüm nedeni arasında yer aldı. Bu hastalıklardan kaynaklı ölümler Amerika ve Avrupa'da 3. sırada. Alzheimer ve demans en çok kadınları etkiledi. Dünya genelinde bu türlerden kaynaklanan ölümlerin yüzde 65'ini kadınlar oluşturdu.

    Doğu Akdeniz'de diyabet iki kattan fazla arttı

    Diyabetten ölümler 2000-2019 yılları arasında küresel olarak yüzde 70 artarken, erkekler arasında ölümlerde yüzde 80 artış görüldü. Doğu Akdeniz'de, diyabetten ölümler iki kattan fazla artarak tüm DSÖ bölgelerinin en büyük artış yüzdesine ulaştı.

    Kovid-19 öncesinde, bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölümlerde küresel düşüş gözlendi ancak düşük ve orta gelirli ülkelerde hala ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor.

    Zatürre ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları en ölümcül bulaşıcı hastalık grubunu oluştururken, dünyada dördüncü ölüm nedeni olarak sıralandı.

    Test ve tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle, HIV/AIDS,  2000'de 8. önde gelen ölüm nedeniyken 2019'da 19. sıraya düştü. Afrika'da ise dördüncü önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor.

    Raporda, kanser, diyabet, yaralanmalar ve kalp hastalığı gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların dünyada ilk 10 ölüm nedeninin 7'sini oluşturduğu kaydedildi.

    DSÖ Genel Direktöründen uyarı

    DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, rapora ilişkin, "Bu yeni tahminler, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisini hızla artırmamız gerektiğine dair başka bir hatırlatmadır." uyarısında bulundu.

    DSÖ'den haziranda yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının, kanser, kalp-damar ve diyabet gibi dünyada yıllık ölümlerin yüzde 71'ini oluşturan bulaşıcı olmayan rahatsızlıkların önlenmesi ve tedavisine ciddi darbe vurduğu bildirilmişti.

    Etiketler:
    Ölüm, kalp hastalıkları, Kanser, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Angela Merkel
    Forbes, 'Dünya'nın En Güçlü 100 Kadını' listesini yayınladı: Zirvedeki isim değişmedi
    Karikatür
    Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet