Gamaleya Merkezi Başkanı kimlerin koronavirüse karşı dirençli olabileceğini anlattı

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, interferon seviyesi yüksek olan kişilerin göreceli olarak koronavirüse karşı dirençli olabileceklerini belirtti.

Sputnik’e konuşan Gintsburg, bir kişiyi koronavirüse karşı göreceli olarak dirençli hale getirebilecek etkenlere değinerek, özellikle interferon seviyesi yüksek olan kişilerin göreceli olarak koronavirüse karşı dirençli olabileceklerini söyledi.

Rus uzman, “Koronavirüse karşı doğal direnci ilk kez duyuyorum. Elbette ki başta alfa interferonlar dahil olmak üzere, tüm interferonların yüksek düzeyde olduğu kişilerde böyle bir direnç olabilir. Bir kişi gerçekten, bazı doğal kalıtsal değişiklikler nedeniyle yüksek miktarlarda interferon üretiyorsa, dirençli olacak” diye konuştu.

Bu tür insanların göreceli olarak sadece Kovid-19’a değil, tüm RNA içeren virüslere karşı dirençli kabul edilebileceğini söyleyen Gintsburg, ancak interferonun istikrarlı olarak yüksek seviyede üretileceğinin bir garantisi olmadığına dikkat çekti.

Gintsburg, “Tutarlı bir şekilde çalışan tek koruma, aşılama sonucunda oluşan korumadır. Oysa interferon bugün çok, yarınsa az olabilir” ifadelerini kullandı.

Rus uzman, koronavirüsün antikorlara karşı direnç kazanamayacağını, zira insan bağışıklık sisteminin virüste meydana gelebilecek mutasyonlara göre daha çeşitli olduğunu vurguladı.

İnterferonun, vücut hücrelerinin çoğunluğunca sentezlenen ve bakterilere, parazitlere, virüslere ve urlara karşı etki gösteren bir protein olarak biliniyor.