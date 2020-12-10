Vektor Bilim Merkezi, Kovid-19 aşısı sonrası antikor tespiti yapan hızlı test kiti geliştirdi

İkinci Rus Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'yı geliştiren Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü'nün direktörü Rinat Maksutov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlarda antikorları 18 dakikada tespit edebilen hızlı test kiti geliştirdiklerini belirtti.

Maksutov, ‘Yeni koronavirüs enfeksiyonu ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele’ konulu uluslararası konferansta, geliştirdikleri yeni hızlı test kiti ile ilgi bilgi vererek şunları söyledi:

"Aşılamanın etkinliğini değerlendirmede etkili bir araç olan koronavirüse karşı G sınıfı immünoglobulinlerin (hastalıktan sonra virüse karşı bağışıklık göstergesi) enzimatik olarak saptanması için bir dizi reaktif geliştirildi."

Test kitinin antikorları 18 dakika içinde tespit ederek aynı anda 93 test örneğinde spesifik IgG varlığını kontrol ettiğini belirten Maksutov, bu sistemle ek laboratuvar kaynaklarının kullanılmasına ihtiyaç duyulmadan tarama performansının 6 kat arttığını kaydetti.

Vektor'un geliştirdiği ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona, 14 Ekim’de tescil edilmişti.

Kasım ayında EpiVakKorona'nın tescil sonrası denemeleri 18-60 yaş arası gönülülerde başladı. Aşının seri üretiminin 2021’in başlarında yapılması planlanıyor.