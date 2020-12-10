Rusya’da vaka sayısı 27 bin 927 arttı

Rusya’nın 85 bölgesinde koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 27 bin 927 arttı. Şimdiye kadar görülen vaka sayısı 2 milyon 569 bin 126’ya yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 27 bin 927 artarak 2 milyon 569 bin 126’ya çıktı.

Başkent Moskova’da 6730, St. Petersburg’da 3774, Moskova bölgesinde 1351 yeni vaka görüldü.

Son 24 saatte 562 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca 45 bin 280 kişi Kovid-19’a yenildi.

Gün içinde iyileşenlerin sayısı 25 bin 877 artarak 2 milyon 33 bin 669’a ulaştı.