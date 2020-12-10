Suudi Arabistan'da Pfizer-BioNTech aşısına onay

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının ithalatını ve kullanımını tescil ettiğini açıkladı.
Daireden yapılan açıklamada, ithalat ve kullanım için gerekli gerekli prosedürlere başlanacağı belirtildi.
هيئة الغذاء والدواء توافق على تسجيل لقاح فيروس #كورونا "فايزر-بيونتيك".#عـاجـل pic.twitter.com/lVpJZGgQmM— عاجل (@ajlnews) December 10, 2020
İngiltere, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını 2 Aralık'ta aldığı bir kararla onaylamıştı. Kanada aşının kullanımına dün onay vermişti.
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