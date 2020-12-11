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    Pfizer'in koronavirüs Kovid-19 aşı adayı

    ABD Gıda ve İlaç Dairesi danışma kurulu, ülkedeki ilk Kovid-19 aşısına onay verdi

    © REUTERS / DADO RUVIC
    Koronavirüs salgını
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    ABD Gıda ve İlaç Dairesi uzmanlar kurulu, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

    ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar kurulu, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

    Bağımsız uzmanlardan oluşan FDA danışma kurulu, dün gün boyu süren toplantı sonrasındaki yaptığı oylamada 4'e karşı 17 oyla ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için FDA'ya yetki verdi.

    Düzenleyici kurulun ülkenin ilk Kovid-19 aşısına verdiği bu onaydan sonra FDA'nın aşı konusundaki resmi teyit prosedürünü tamamlayıp en erken bugünden itibaren eyaletlere dağıtımına başlaması bekleniyor.

    Bu ay sonuna kadar ilk parti olarak 6.4 milyon doz aşının dağıtılması ve iki doz aşılama uygulaması nedeniyle ilk etapta 3 milyon kişiyi kapsaması planlanıyor.

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşılamada önceliğin sağlık çalışanlarına ile bakım evlerinde kalan yaşlı nüfusa uygulanması tavsiyesinde bulunmakla birlikte bu konuda nihai kararın eyalet yönetimlerine ait olduğunu belirtiyor.

    klinik deneyler dışında aşılanan ilk kişi 90 yaşındaki Margaret Keenan
    © REUTERS / NHS England and NHS Improvement
    Pfizer-BioNTech aşısı olan ilk kadın konuştu: Harika hissediyorum
    Biden'dan aşıyı geliştiren bilim insanları ve FDA'ya teşekkür mesajı

    Öte yandan 3 Kasım başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden, yaptığı açıklamada aşının FDA danışa kurulu tarafından onaylanmasını 'hiç hesapta olmayan bu karanlık zamanda parlak bir ışık' olarak değerlendirdi.

    Biden, açıklamasında "Bu aşıyı geliştiren bilim insanlarına ve araştırmacılara minnettarız. Ve bu aşının politik etkiden bağımsız olarak güvenliğini ve etkinliğini değerlendiren bilim insanlarına ve halk sağlığı uzmanlarına minnettarız" ifadelerini kullandı.

    Bunun Kovid-19 ile mücadelede trajik bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Biden, eşi Jill ile birlikte sevdiklerini virüs nedeniyle kaybedenlerin yasını tuttuklarını ifade etti.

    "Yönetimim, birinci günden itibaren bu virüsü kontrol altına almak için güçlü ve agresif bir plan yönetecek" diyen Biden, şöyle devam etti:

    "İlk 100 günümde Kovid-19 sonlanmayacak, ancak bu aşıyı üretirken ve dağıtırken hastalığın yayılımını yavaşlatabiliriz ve yavaşlatacağız da."

    İlk 100 günde tüm Amerikalılardan maske takmalarını isteyeceğini dile getiren Biden, ayrıca virüsün yayılımını önlemek için tüm Amerikalılara tatil zamanlarında sehayat etmeme çağrısında bulundu.

    Pfizer- Biontech
    © REUTERS / DADO RUVIC
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    FDA, 8 Aralık'ta yaptığı ön açıklamada, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 'güvenilirliğini ve etkinliğini' doğrulamış, yüzde 95 etkili olduğu belirtilen aşının ilk dozdan yaklaşık 10 gün sonra Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı kaydedilerek aşının 21 gün arayla 30 mikrogramlık iki doz şeklinde uygulanması önerilmişti.

    BNT162b2 olarak bilinen Pfizer/BioNTech aşısı geçen hafta çarşamba İngiltere'de, bu çarşamba da Kanada'da onaylanmıştı.

    ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna'nın 'mRNA-1273' adlı aşı adayı da 17 Aralık'ta aynı şekilde FDA bağımsız uzmanlar kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak.

    Etiketler:
    ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), Kovid-19, Koronavirüs aşısı, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), BioNTech, ABD, Pfizer
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