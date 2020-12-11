Arjantin Devlet Başkanı Fernandez’den Putin’e Sputnik V için teşekkür

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Sputnik V koronavirüs aşısının alımındaki yardımı için teşekkür etti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, bugünkü basın toplantısında "Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etmek istiyorum, çünkü bunun gerçekleşmesinde şahsen yer aldı" ifadelerini kullandı.

Aşının ülkeye huzur vereceğini söyleyen Fernandez, en başta sağlıkçı, öğretmen, kolluk kuvvetleri çalışanları ve yaşlılara aşı yapılacağını kaydetti.

The president of Argentina, Alberto Fernández @alferdez, says he will be the first in the country to get vaccinated with #SputnikV because he’s absolutely confident about the vaccine. pic.twitter.com/jGamslOJJu — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 10, 2020

Arjantin’de Rus biliminin yeteneğinden şüphe edenlerin olduğunu dile getiren Fernandez, "Tüm şüpheleri ortadan kaldırmak için aşı buraya gelince ilk aşılanan ben olacağım, çünkü aşının kalitesinden hiç şüphem yok. Kimsenin korkusu kalmaması için herkesten önce ben aşı yapacağım" dedi.

Rusya ile Arjantin arasında 2021 başında 10 milyon yurttaşın aşılanmasına yardımcı olacak bir aşı anlaşması imzalanmıştı.