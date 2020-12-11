Ekspertiz, Sputnik V aşısının güvenli ve etkili olduğunu doğruladı

Sputnik V Bağımsız Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komitesi, Rusya’da geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli aşısı olan bu koronavirüs aşısının etkinliğini ve güvenliğini doğruladı.

Sputnik V Bağımsız Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komitesi’nin, söz konusu aşısının etkinliğini ve güvenliğini doğruladığı öğrenildi.

Rusya Bilimler Akademisi Akademisyeni, N.A. Semaşko Ulusal Halk Sağlığı Bilim ve Araştırma Enstitüsü doktora danışmanı Ramil Habriyev, düzenlenen sağlık forumunda Sputnik V Bağımsız Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komitesi’nin, aşının etkinliğini ve güvenliğini doğruladığını belirtti.

Habriyev, aşının ilk enjeksiyondan sonra yüzde 69.3, ikinci enjeksiyondan sonra ise yüzde 96.2 oranında etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Bu tür değerlendirmeleri yapma konusunda yetkin hekim ve bilim insanlarından oluşan Komisyon, klinik araştırma yöntemlerini ve sonuçlarını doğruladı.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Sputnik V aşısında kullanılan insan adenovirüsü vektörü, onlarca yıldır gerçekleştirilen 250’den fazla klinik araştırmayla uzun vadede güvenli olduğunu ortaya koydu.

Geçen yaz 18–60 yaş grubundan gönüllüler üzerinde faz 1 ve faz 2 testleri yapılan aşının şu anda tescil sonrası faz 3 araştırmaları devam ediyor.