Ekspertiz, Sputnik V aşısının güvenli ve etkili olduğunu doğruladı

Sputnik V Bağımsız Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komitesi’nin, söz konusu aşısının etkinliğini ve güvenliğini doğruladığı öğrenildi.
Rusya Bilimler Akademisi Akademisyeni, N.A. Semaşko Ulusal Halk Sağlığı Bilim ve Araştırma Enstitüsü doktora danışmanı Ramil Habriyev, düzenlenen sağlık forumunda Sputnik V Bağımsız Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komitesi’nin, aşının etkinliğini ve güvenliğini doğruladığını belirtti.
Habriyev, aşının ilk enjeksiyondan sonra yüzde 69.3, ikinci enjeksiyondan sonra ise yüzde 96.2 oranında etkili olduğunu sözlerine ekledi.
Bu tür değerlendirmeleri yapma konusunda yetkin hekim ve bilim insanlarından oluşan Komisyon, klinik araştırma yöntemlerini ve sonuçlarını doğruladı.
Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Sputnik V aşısında kullanılan insan adenovirüsü vektörü, onlarca yıldır gerçekleştirilen 250’den fazla klinik araştırmayla uzun vadede güvenli olduğunu ortaya koydu.
Geçen yaz 18–60 yaş grubundan gönüllüler üzerinde faz 1 ve faz 2 testleri yapılan aşının şu anda tescil sonrası faz 3 araştırmaları devam ediyor.
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