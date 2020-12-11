AstraZeneca, Rus ve İngiliz aşılarını birleştirmeye yönelik işbirliği teklifini kabul etti

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin AstraZeneca’ya yönelttiği ve etkinliği artırmak amacıyla şirketin aşısının Sputnik V aşısı ile birleştirilip birleştirilmeyeceğini görmeye yönelik işbirliği teklifine olumlu yanıt geldi.
Sputnik V’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Aşı alanında işbirliğinde bugün yeni bir dönem başladı. AstraZeneca yönelttiğimiz teklifi kabul etti” ifadeleri kullanıldı.
The new chapter of vaccine cooperation has started today. We made an offer and AstraZeneca accepted it. It all happened here on Twitter! https://t.co/1OCknqyIUU https://t.co/OXnz8LraLi— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 11, 2020
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