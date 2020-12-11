Gintsburg: Sputnik V’deki bileşenle AstraZeneca’nın aşısının etkinliği artırılacak

Sputnik’e konuşan Gintsburg, AstraZeneca’nın aşısındaki sorunun epidemiyolojik deneyde yüksek etkinlik göstermemesi olduğunu ifade etti.

Gintsburg, “Görünüşe göre, etkinlik seviyesini ikinci bir bileşen kullanarak ve iki kere aşılamayla yükseltmek gerekiyor. Hatırladığım kadarıyla bu aşıda sadece maymun adenovirüsü serotip 3 kullanılarak elde edilen adenovirüs var. Başka bir şey de yok. Bizim aşımızda ise farklı iki adenovirüs var. Bunlardan birini alıp inceleyecek, güçlendirici olarak kullanacaklar” ifadelerini kullandı.

Virüsün dış kabuğunda antikor gelişeceğinden aşının genel etkisinin ilk aşılamada kullanılan bileşenle güçlendirilmesinin çok iyi bir yöntem olmadığını söyledi.

İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirilen iki Kovid-19 aşısının birleştirilmesi konusunda yönelttiği işbirliği teklifini kabul etti.

Teklifin kabul edilmesiyle AstraZeneca, Sputnik V aşısındaki iki bileşenden birini kendi aşısının klinik araştırmaları sırasında kullanacak.

Sputnik V yüzde 90’ın üzerinde etkinlik göstermesiyle dünyanın en etkili ve güvenli aşılarından biri olma özelliği taşıyor.

Sputnik V’yi diğerlerinden eşsiz kılan yanı ise koronavirüsün dış kabuğuna genetik materyal aktarımı için iki enjeksiyonda insan adenovirüsü temelli iki farklı bileşen kullanılması. Aşıda kullanılan bu yaklaşım iki enjeksiyonda aynı bileşeni kullanan aşılara kıyasla daha uzun süren ve daha güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşmasını sağlıyor. Gamaleya Araştırma Merkezi’nden uzmanların iki enjeksiyon işlemi için farklı adenovirüs vektörü kullanması sayesinde; ilk aşılama sonrasında oluşan ilk vektöre karşı bağışıklık gelişimini engelleniyor, böylelikle de ikinci enjeksiyonun etkisi artırılıyor.