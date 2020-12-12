Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 180 bini geçti

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 646 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve virüs kaynaklı toplam can kaybının 180 bin 411'e yükseldiğini duyurdu.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 646 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam ölü sayısının da 180 bin 411'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca vaka sayısının da son bir gün içinde 53 bin 30 artarak toplamda 6 milyon 834 bin 829'a çıktığı bilgisi verildi.

Dünya üzerinde Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından en çok vakanın tespit edildiği ülke konumunda.