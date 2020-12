'İkinci Sputnik V enjeksiyonundan sonra 60 yaş üstü hiçbir gönüllüde Kovid-19 tespit edilmedi'

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının test sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sputnik'e konuşan Gintsburg, "Son deneğe son enjeksiyondan sonraki 21 günlük gözlem süresi dün sona erdi" ifadelerini kullandı.

Sonuç analizinin 10-12 gün daha süreceğini dile getiren Gintsburg, "Epidemiyolojik verimlilik, ‘hastalandı-hastalanmadı’ açısından her şey çok iyi, her şey mükemmel. İlk enjeksiyondan sonra bazılarında hafif bir şeyler oldu ama ikinciden sonra kimsede olmadı, yani her şey yönürgedeki göre" dedi.

Gintsburg, Sputnik V aşısı yapılan gönüllülerde yan etki açısından da herhangi bir sorunun gözlemlenmediğini kaydetti.