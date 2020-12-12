Rusya'nın ikinci Kovid-19 aşısı EpiVakKorona sivil dolaşıma girdi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin başkanlığında düzenlenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konulu toplantıda "Araştırma merkezimiz Vektor tarafından üretilen aşının üçüncü aşamasında tescil sonrası ve klinik araştırmalar yapılıyor" açıklamasında bulundu.

Rusya’nın 5 bölgesinde sekiz sağlık merkezinde 3 bin kişiye EpiVakKorona aşısının yapıldığını belirten Popova, tüm gönüllülere aşılama sonrası için davranış kuralları kılavuzunun dağıtıldığını da sözlerine ekledi.

‘Sputnik V aşısı Rusya’nın neredeyse tüm bölgelerine ulaştırıldı’

Toplantının ardından basın toplantısında konuşan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı olan Sputnik V’nin Magadan ve Çukotka dışında ülkenin tüm bölgelerine sağlandığını belirterek "Magadan’a pazar, Çukotka’ya pazartesi günü ulaştırılacak" bilgisini paylaştı.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Kovid-19'a karşı geniş kapsamlı aşılama çalışmalarına başlama emrini vermişti.

Başkent Moskova’da başlayan aşı uygulaması, ülkenin diğer bölgelerinde ise önümüzdeki günlerde başlayacak.