ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer aşısının acil kullanımına onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi. ABD Başkanı Trump, yayınladığı video mesajında ilk aşının 24 saatten kısa bir süre içinde yapılacağını duyurdu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımına onay verdiklerini duyurdu.

FDA'dan yapılan açıklamada, 16 ve üzerindekilere de aşılamanın yapılabileceği kaydedildi. Bununla birlikte ilk etapta sağlık personelleri ve bakımevlerindeki yaşlı yurttaşlara öncelik verilmesi bekleniyor.

BREAKING: It happened! FDA authorizes Pfizer's vaccine, per two sources familiar, clearing the way for millions to get it soon. by @katie_thomas @SharonLNYT @noahweiland https://t.co/fuWdE7myk8 — Virginia Hughes (@virginiahughes) December 12, 2020

'Aşıyı şimdiden her eyalete göndermeye başladık'

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya üzerinden paylaştığı video mesajında ilk aşının 24 saatten kısa bir süre içinde yapılacağını bildirdi. Trump, açıklamasında "Bu aşının tüm Amerikalılar için ücretsiz olmasını sağladığımızı söylemek gurur verici" ifadelerini kullandı.

​"FedEx ve UPS ile ortaklığımız sayesinde, aşıyı şimdiden ülkedeki her eyalete ve posta koduna göndermeye başladık" diyen Trump, valilerin eyaletlerinde aşının ilk kimlere yapılacağına kendilerinin karar vereceğini belirtti.

FDA danışma kurulu dün yetkiyi vermişti

Kararın can kayıplarını ve hastaneye yatışları hızla ve önemli ölçüde azaltacağı yorumunu yapan ABD Başkanı, "Yaşlı vatandaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve ilk yardım ekiplerimizin ilk sırada olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bağımsız uzmanlardan oluşan FDA danışma kurulu, önceki gün düzenlenen toplantı sonrasında yaptığı oylamada 4'e karşı 17 oyla Pfizer aşısının acil kullanımı için FDA'ya yetki vermişti.

Öte yandan bu ay sonuna kadar ilk parti olarak 6.4 milyon doz aşının dağıtılması ve iki doz aşılama uygulaması nedeniyle ilk etapta 3 milyon kişiyi kapsaması planlanıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşılamada önceliğin sağlık çalışanlarına ile bakım evlerinde kalan yaşlı nüfusa uygulanması tavsiyesinde bulunmakla birlikte bu konuda nihai kararın eyalet yönetimlerine ait olduğunu belirtiyor.

FDA, 8 Aralık'ta yaptığı ön açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının 'güvenilirliğini ve etkinliğini' doğrulamış, yüzde 95 etkili olduğu belirtilen aşının ilk dozdan yaklaşık 10 gün sonra Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı kaydedilerek aşının 21 gün arayla 30 mikrogramlık iki doz şeklinde uygulanması önerilmişti.

BNT162b2 olarak bilinen Pfizer/BioNTech aşısı geçen hafta çarşamba İngiltere'de, bu çarşamba da Kanada'da onaylanmıştı. Ayrıca Meksika, Suudi Arabistan ve Bahreyn de aşının kullanımına onay veren ülkeler arasında yer almıştı.

ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna'nın 'mRNA-1273' adlı aşı adayı da 17 Aralık'ta aynı şekilde FDA bağımsız uzmanlar kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak.