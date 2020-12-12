Karadağ, Sputnik V aşısı satın almakla ilgileniyor

Büyükelçi Şçepanoviç bir Rus haber ajansına demecinde, Karadağ halkının yüzde 20’sinin aşılanmasına olanak verecek dozda aşının tedariği için uluslararası kurumlar üstünden bazı anlaşmalar yaptıklarını, ancak bu miktarın yeterli olmayacağını belirtti.

“Bu nedenle hükümetimiz güvenilirliği doğrulanmış ve tanınmış aşılar alınması için başka işbirliği olasılıklarını da mutlaka değerlendirecektir” diyen Şçepanoviç şunları söyledi: “Söz konusu güvenli aşılardan birisi de Rusya’nın Sputnik V aşısı. Güvenilir ve etkili olduğuna dair teminatlar olmasını dikkate aldığımızda bu aşının da tabii ki değerlendirmemizde olan aşılardan biri olduğunu söyleyebiliriz.”

Sputnik V aşısının tedariği olasılığını Rus tarafı ile henüz görüşmediklerini belirten Büyükelçi Şçepanoviç, bu görüşmelerin ilerleyen günlerde başlatılmasını beklediğini sözlerine ekledi.