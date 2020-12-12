Kazakistan koronavirüse karşı geliştirdiği QazCoVac-P aşısını gönüllülerde test etmeye başlıyor

Kazakistanlı bilim insanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdikleri QazCoVac-P aşısını faz 1 ve faz 2 olarak gönüllülerde test etmek üzere çalışmalara başladıkları bildirildi.

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Bilim Komitesi basın dairesinden yapılan açıklamada, bilim insanlarının Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen QazCoVac-P aşısını faz 1 ve faz 2 olarak gönüllülerde test etmek üzere çalışmalara başladıkları belirtildi.

Açıklamada, “Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı bünyesindeki Biyolojik Güvenlik Sorunları Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nün koronavirüs enfeksiyonuna karşı ürettiği Kovid-19 aşısına QazCoVac-P adı verildi, aşı klinik öncesi araştırmalardan geçti. Şu anda faz 1 ve faz 2 olarak gönüllülerde klinik testler için çalışmalara başlandı” ifadelerine yer verildi.

Kazakistan’ın koronavirüse karşı geliştirdiği ikinci aşı olan QazCoVac-P daha önce bilim insanları tarafından laboratuvar hayvanları üzerinde başarıyla denendi.

Yine Biyolojik Güvenlik Sorunları Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nün koronavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirdiği ilk etkisizleştirilmiş aşıya QazCOVID-in adı verilmişti.

Enstitüden yapılan açıklamada, “Aşı klinik öncesi testlerden, ayrıca cumhuriyet tıp merkezlerine dayanan birinci ve ikinci faz klinik araştırmalardan geçti. Her iki aşı, kesinlikle alıcı organizması için zararsız ve koronavirüs enfeksiyonu Kovid-19’a karşı güvenilir bağışıklık geliştirme kabiliyetinde” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Kazakistan’ın ilk koronavirüs aşısı QazCOVID-in’in Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) siciline dahil edilmiş olduğu hatırlatıldı.

Kazakistan Devlet Başkanlığı basın dairesi 4 Aralk’ta QazCOVID-in aşısının birinci ve ikinci faz klinik araştırmaları sırasında yan etkiye rastlanmadığını ve aşının iyi bir etkinlik gösterdiğini duyurmuştu. Aşının 3. Faz klinik araştırmalarında 3 bin gönüllü katılacak, testler önümüzdeki mart ayında tamamlanmış olacak. Aralık ayı içinde Kazakistan’ın aşısından 2 milyon dozluk ilk partinin üretimine başlanması planlanıyor.