Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 14 gün tam kapanmanın zararı yararından fazla olabilir

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Twitter hesabından yaptığı açıklmada 14 gün tam kapnmanın salgına karşı verilen savaşta yarardan çok zarar getirebileceğini belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Uzmanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "14 gün tam kapanmanın zararı yararından fazla olabilir" ifadesini kullandı ve kapanmanın en az 28 gün olması gerektiğini belirtti.

Mehmet Ceyhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"14 gün tam kapanmanın zararı yararından fazla olabilir. Virüs en çok ev ortamında bulaşır. 14 gün sonra vaka sayısı katlanmış olarak insanlar evden çıkabilir. Kapatma yapılacaksa en az 28 gün olmalı, vaka çıkan evlerde izoloasyon uygulanmalıdır."

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