Oyuncu Melek Baykal'dan kısıtlamadaki trafik yoğunluğuna tepki: 'Bu korona bitmez, bu ülkede bitmez'

Oyuncu Melek Baykal, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü İstanbul'da oluşan trafiği bir videoyla paylaştı. Baykal videosunda 'Bu korona bitmez dostlar, bu ülkede bitmez' dedi.

Instagram hesabından bir video paylaşan oyuncu Melek Baykal, paylaşımında "Görevli trafik polisinin yayında yavaşlayıp sordum özellikle. Bu araçların hepsimi görevli diye. O kadar bıkmışlarki. Melek hanım her arabanın elinde bir izin belgesi var bizde şaşırdık insanlarımız çok duyarsız cevabını verdi. Böyle olursa bu ülkede kovit bitmez" ifadelerini kullandı.

Baykal videoda ise şunları söyledi:

"Şimdi dostlar vaziyeti görüyor musunuz bilmiyorum ama, biz sete gidiyoruz, Valilikten özel iznimiz var. Mecburen çalışıyoruz. Bakar mısınız ya, bu nasıl. Cumartesi, sokağa çıkma yasağı var ve trafikten biz yol alamıyoruz. Bu nasıl denetimdir, nedir bu? İnanılmaz bir trafiğin içindeyiz, görüyor musunuz? Her yer böyle. Şuraya bakın, güya hafta sonu, sokağa çıkma yasağı var? Bu korona bitmez dostlar, bu ülkede bitmez."