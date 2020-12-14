Kısıtlamalara uymayanlara karşı Edirne'de molozlu önlem

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen bazı kişilerin araçlarıyla mesire alanlarına gittiği belirtildi.

DHA'nın edindiği bilgiye göre araçlarında yüksek sesle müzik dinleyerek, alkol alan ve çevreye rahatsızlık verenleri önlemek amacıyla Kocadere Göleti bölgesine giden yol belediye ekiplerince taşlar konulup, moloz dökülerek trafiğe kapatıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, şehir merkezinin yanı sıra mesire alanlarında da denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekiplerince, cuma gecesi başlayan ve cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 19 kişiye toplam 59 bin 850 TL idari para cezası kesildi.