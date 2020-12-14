Oxford aşısının mimarı: AstraZeneca Sputnik V ile birlikte daha etkin olabilir

Oxford Üniversitesi ve İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşısının mimarı olarak bilinen Prof. Sarah Gilbert, İngiliz aşısının Rus Sputnik V aşısı da dahil olmak üzere diğer aşılarla birlikte daha iyi bir etkinlik gösterebileceğini belirtti.

BBC’de yayınlanan bir programa konuk olan Oxford Üniversitesi’nden Prof. Sarah Gilbert, AstraZeneca aşısının Rus Sputnik V aşısı da dahil olmak üzere diğer aşılarla birlikte daha iyi bir etkinlik gösterebileceğini ifade etti.

Gilbert, İngiliz aşısının, Rus aşısının da dahil olduğu diğer aşılarla kombine edildiğinde daha yüksek etkinlik gösterip göstermeyeceği sorusu karşısında, “Evet, şüphesiz böyle bir olanak var. Geçmişte aşı çalışmaları yaparken bu konuya değinmiştik” yanıtını verdi.

Bu aşamada iki aşının kombine edildiği zamanki etkisinin nispeten ‘küçük bir çalışma’ sürecinde araştırılacağını söyleyen Gilbert, bu bağlamda henüz Rusya dışında tescil edilmemiş olan Sputnik V'nin kullanımıyla ilgili ‘endişelenmek için hiçbir neden görmediğini’ vurguladı.

Prof. Gilbert ayrıca AstraZeneca aşısının yalnızca koronavirüsün neden olduğu Kovid-19'un ağır geçmesini önlemekle kalmayıp, aynı zamanda semptomsuz iletimini de önleyebileceğine inanmak için nedenleri olduğunu ifade etti.

Gilbert, “Tüm dünyanın ve tüm ülkelerin, mümkün mertebe farklı teknolojiler kullanılarak geliştirilen birçok farklı aşıya ihtiyacı var. Talep hacmi nedeniyle birçok şirket hammadde kıtlığı ve üretimi yavaşlatacak başka sorunlarla karşılaşabilir. Bu nedenle diğer aşılar olmazsa, aşılama sürecinin tümü uzayabilecek” vurgusunu yaptı.