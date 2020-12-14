Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 aşısı ülkenin tüm bölgelerine ulaştırıldı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, iktidardaki Birleşik Rusya partisinin video konferans yoluyla düzenlenen sosyal forumunda, “Geniş kapsamlı aşılama için aşı partileri bugün itibariyle Rusya’nın tüm bölgelerine ulaştırılmış durumda” diye açıkladı.

Daha önce Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı olan Sputnik V’nin Magadan ve Çukotka dışında ülkenin tüm bölgelerine sağlandığını belirterek, aşının Magadan’a pazar, Çukotka’ya da pazartesi ulaştırılacağını söylemişti.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Kovid-19'a karşı geniş kapsamlı aşılama çalışmalarına başlama emrini vermişti.