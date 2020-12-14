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    İPSOS araştırması: Aşı yaptırmam diyenlerin oranı artıyor

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    Koronavirüs salgını
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    İPSOS'un 2-7 Aralık tarihleri arasında yaptığı araştırmaya göre her 4 kişiden 1’i “koronavirüs aşısı yaptırmam” diyor.

    İPSOS Türkiye’nin 2-7 Aralık tarihleri arasında yaptığı “Koronavirüs Salgını ve Toplum: Genel Kamuoyu Araştırması”nın sonuçları, “aşı yaptırmam” diyenlerin oranındaki artışı ortaya koydu.

    Milliyet gazetesinin İPSOS araştırmasından derlediği bilgilere göre, ekim ayı sonunda her 2 kişiden 1’i ya aşıya karşı ya da aşı yaptırma konusunda kararsızdı. Aralık ayına kadar geçen sürede aşı karşıtlarının oranı 1.5 kat arttı ve son durumda her 4 kişiden 1’i “Aşı yaptırmam” diyor. “Aşı yaptırırım” diyenlerin oranı ise yüzde 43’e kadar düşmüş durumda.

    En çok güvenilen Pfizer-BioNTech aşısında da tablo benzer, her 4 kişiden 1’i “Yaptırmam” diyor, ancak yüzde 40’lık bir güven seviyesi var. Çin şirketi Sinovac tarafından geliştirilen aşıya güven ise yüzde 11 oranında, bu da alternatifleri arasında en düşük güven seviyesi demek oluyor.

    İPSOS aşı araştırması
    IPSOS
    İPSOS aşı araştırması

    “Aşı yaptırmam” diyenlerin yarısı markadan bağımsız yeni bir aşı olacağı için yan etkilerinden endişe ediyor. Çin menşeili aşıya düşük güven, “Aşı yaptırmam” diyenlerin oranındaki artışı da açıklayan unsurlardan biri.

    Araştırmaya göre zaman içinde aşı yaptırmayı düşünenlerin oranında 8 puanlık bir düşüş oldu. Vatandaşların yüzde 43’ü aşı kullanıma hazır olduğunda yaptırmayı düşünüyor, ancak yüzde 26’lık bir kesim aşı yaptırmama eğilimi içinde. Ekim sonunda aşı yaptırmam diyenler yüzde 18 iken, Aralık başında bu oran yüzde 26’ya ulaştı.

    Araştırmada erkeklerin kadınlara kıyasla aşı yaptırmaya daha sıcak baktığını tespit edildi. (erkekler: yüzde 48, kadınlar: yüzde 38). Kadınlar ise erkeklere göre aşı yaptırma konusunda daha kararsız hissediyor (Kadınlar: yüzde 35, yüzde 27).

    İPSOS aşı araştırması
    IPSOS
    İPSOS aşı araştırması

    Araştırmada en çok gündeme gelen 5 aşıya vatandaşların güven duyup duymadıkları soruldu. Vatandaşların sadece yüzde 11’i Sinovac aşısına güven duyuyor. Tüm aşılar arasında güven skorunun yüksek olduğu tek aşı, BioNTech ve Pfizer’in birlikte geliştirdiği aşı (yüzde 41).

    İPSOS aşı araştırması
    IPSOS
    İPSOS aşı araştırması

     

    Etiketler:
    IPSOS, Aşı, Sağlık çalışanı, Kanada, Kovid-19
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