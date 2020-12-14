DSÖ: Noel Baba’nın Kovid-19’a karşı bağışığı var

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) Maria Van Kerkhove, Noel Baba’nın (Santa Claus) yaşına rağmen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklığa sahip olduğunu ve bu yıl da hediye dağıtacağını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) olağanüstü hastalıklar teknik grubu lideri Maria Van Kerkhove, bugünkü basın toplantısında Noel Baba’nın bu yıl da hediye dağıtacağı konusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Dünyanın dört bir yanındaki çocukların endişelerini paylaşıyoruz, çünkü Noel Baba yaşı itibariyle risk grubunda yer alıyor. Ama Noel Baba’nın bu virüse karşı bağışıklığı olduğunu söyleyebilirim. Onunla kısa bir sohbetimiz oldu, o iyi. Bayan Noel de iyi. Ve dünya genelindeki birçok ülkenin lideri, Noel Baba’nın onların hava sahalarına girebilmesi için karantina kısıtlamalarını hafiflettiklerini söyledi. Yani tüm hediyeleri ulaştırabilecek.”

Van Kerkhove, çocukların Noel Baba ile mesafeye ve tüm hijyen kurallarına uyması gerektiğini unutmamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

My favorite question at the @WHO Covid-19 presser today, from @gsotomayorgva: Children are worried that Santa Klaus may not make it to their houses this Christmas, because he's old and overweight. They're concerned about whether he'll be able to leave his house and travel. — Carmen Paun (@carmenpaun) December 14, 2020

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