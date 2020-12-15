ABD’li yönetmen Oliver Stone Rus Kovid-19 aşısını yaptırdı

Rus Pervıy Kanal televizyonuna konuşan ABD’li yönetmen Oliver Stone, “Birkaç gün önce aşı yaptırdım. Henüz Rus aşının ne kadar etkili olduğunu bilmiyorum, ama çok sayıda olumlu yorum duydum. Daha ikinci iğne olacağım, bir kez daha buraya gelmem gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Rus aşının yararlı olduğunu düşündüğünü dile getiren Stone, “Batı’nın neden bu aşıyı görmezden geldiğini anlamıyorum, basın tüm enformasyonu saklıyor” diye ekledi.

Stone’un, Rusya’nın Sverdlovsk bölgesindeki Beloyarsk Nükleer Güç Santrali’nde film çektiği bildirilmişti.